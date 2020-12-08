Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

08.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:44
Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ramadan Menekşe (64) hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ramadan Menekşe (64) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramadan Menekşe yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Menekşe, ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramadan Menekşe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Menekşe'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haberi: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Şener Şen Sezen Aksu Pınar Altuğ
Spor Samatta Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:43:35. #1.14#
title