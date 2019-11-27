Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi

27.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:24

Edirne'de kum ocağı işleten şirketin şantiye deposunda meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Yıldırım Mahallesi'nde bir şirketin deposunda yangın çıktı.

Edirne İtfaiyesi müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.

Şantiyede şefi mühendis Selahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi kendine yanma meydana getirecek bir unsurun bölgede ve depoda olmadığını belirterek kendilerinde deponun yakılmış olabileceği şüphesinin oluştuğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA