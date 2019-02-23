Edirne'de Cumhur İttifakı adayı Uymaz, projelerini tanıttı

EDİRNE'de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi beraberce sağlayacağımızı görüyorum dedi.

Edirne Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri adaylarının da katıldığı toplantıda, kente yapacağı projeleri tanıttı. Edirne'de Cumhur İttifakı adayı olarak sorumluluğum iki kat arttığını söyleyen Koray Uymaz, Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi beraberce sağlayacağımızı görüyorum ben. Edirne her kesimiyle hizmete ihtiyaca var. Bakın Yıldırım Mahallesi'ne gidiyorsunuz sorun aynı. Kocasinan Mahallesi'ne gidiyorsunuz sorun aynı. Fatih Mahallesi'ne gidiyorsunuz aynı. Şükrüpaşa Mahallesi aynı sorunlarla karşılaşıyor. Karaağaç, Kirişhane aynı sorunlar. Edirne'de nereye gitsek sorunlar aynı, bazı yerlerde daha büyük, bazı yerlerde daha küçük. Edirne'de en belirgin olarak göze çarpan alt yapı sorunu var. Biz bu sorunların hepsini çözeceğiz dedi.

Edirne'nin alt yapısını çözüp yeni belediye binası, pazaryeri, otopark gibi kentin önde gelen sorunlarını çözeceğini anlatan Uymaz, konuşmasına Edirne'ye yapacağı hizmetleri slayt gösterisi eşliğinde katılanlara anlattı. Uymaz, belediye başkanı olduğunda yapacağı hizmetleri bastırdığı kitapçıkta şöyle sıraladı

'Edirne alt yapı sorunu çözülecek. Herkes çeşmesinden akan suyu içecek. Yeni belediye binası yapacağız. Edirne Belediye binasını, 'Atatürk Zübeyde Hanım Kültür Merkezi' yapacağız. Cumartesi Pazarı ve otopark. Çocuk Trafik Eğitim Parkı. Edirne Bahçesi. Mahalle muhtarlık binaları. Pazartesi Pazarı. Yaşlı Yaşam Merkezi. Edirne Otobüs Terminali.

Kaynak: DHA