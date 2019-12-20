Edirne'de Çocuk Koordinasyon Kurulu toplandı

20.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:42

Edirne'de, Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Görevli ve sorumlu kurumların talep ve isteklerini belirttiği toplantıda, yapılacak projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Feridun Mirzabey, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şener Derin, Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Yazıcı, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır, Edirne İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Göknur Ata, Edirne Barosu Avukatı Nebahat Çavuş, Çalışma ve İŞKUR Şube Müdürü Zafer Önen, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA