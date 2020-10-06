Edirne'de Azerbaycan'a destek konvoyu

EDİRNE'de vatandaşlar Azerbaycan'a destek amaçlı araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

EDİRNE'de vatandaşlar Azerbaycan'a destek amaçlı araç konvoyu oluşturup şehir turu attı. Arabalarına Azerbaycan ve Türk bayrağı asan 30'a yakın araç sürücüsü, şehirde dolaşarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı işgal ettiği topraklarında verdiği mücadeleye bir destek de Edirne'den geldi. Vatandaşlar akşam saatlerinde kentte toplanarak araçlarıyla şehir turu atmaya karar verdi. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan araçlar Devlet Hastanesi önünde toplandı. Buradan hareket eden 30'a yakın araç konvoyu şehirde tur attı. Araçları gören vatandaşlar da alkışlarıyla konvoya destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik şehir turunun ardından konvoy Selimiye Camii önünde destek eylemini sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU