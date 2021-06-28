Edirne'de atık malzemelerden yapılan figürlerin sergilendiği "Geri Dönüşüm Parkı" açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden yapılan figürlerin sergilendiği "Geri Dönüşüm Parkı"nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde atık malzemelerden yapılan figürlerin sergilendiği "Geri Dönüşüm Parkı"nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeni Mahalle'deki parkın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla çevre bilincinin daha da arttığını söyledi.

İnsanların doğaya ve çevresine duyarlı olması gerektiğini anlatan Helvacıoğlu, "Tamamı plastik ve metal atıklardan oluşan parkımız, ülke gündemi ve yurt dışında da ilgi gördü. Bulgaristan Burgaz Valiliği heyet göndererek, örnek uygulama kapsamında parkımızda incelemelerde bulundu. Bu parkla geri dönüşümü eğlenceli bir yolla anlatmayı hedefledik." diye konuştu.

Törende, maketlerin yapımında çalışan usta Mustafa Özdemir'e emekleri, vatandaşlardan Melih Andaç'a da çevre duyarlılığı nedeniyle plaket verildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, parkta oluşturulan hatıra kütüğüne anı levhası çaktı.

Törene, Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve vatandaşlar da katıldı.

Öte yandan, aynı mahallede Naim Süleymanoğlu anısına oluşturulan Gençlik Parkı'nın tanıtımı yapıldı.

"Geri Dönüşüm Parkı"nda belediyenin atık malzemelerinin depolandığı alan ve hurdalıktaki malzemelerden yapılan uçak, otomobil, motosiklet, tank, yel değirmeni gibi figürler sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci