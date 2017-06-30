Edirne'de Askerlere Yönelik 15 Temmuz Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına devam edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Tuğgeneral Arı'nın yanı sıra, tutuklu sanıklar Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Oğuzhan Çelik, İsmet Sezgin, Kağan Kaya ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Tutuksuz sanıklardan üsteğmen H.K. ifadesinde, darbe girişimi gecesi kışlaya mesaiye geldikten sonra neler yaşandığını anlattı.



KOKTOD planı çerçevesinde İstanbul'daki darbecileri bastırmaya yönelik hazırlık yapılması konusunda emir verildiğini söyleyen H.K, hazırlıkların saat 05.30'a kadar sürdüğünü ve tankların Ramazan A'nın kılavuzluğuyla hareket ettiğini aktardı.



Tutuksuz sanık A.A. da sözleşmeli subay olarak gelebileceği en yüksek rütbenin yüzbaşı olduğunu belirtti.



Olay gecesi sadece kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini savunan A.A, "Ben sözleşmeli subayım, gelebileceğim en son rütbe yüzbaşıdır. Kimseye de borcum, eyvallahım yok. Ailem ve devletim dışında kimsenin üzerimde hakkı yoktur. Tarihimizin en sinsi terör örgütüne karşı zerrece irtibatım yoktur. Bunların uşağı olacak, yardım etmemi gerektirecek bir durum yok. Her zaman yaptığım şeyi yaptım, emir komuta zincirinde hareket ettim. Verilen emirler, darbeyi bastırmaya yönelikti. Ben de bu yönde emir verdim. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum, suçsuzum." şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve dinlenilmeyen sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.