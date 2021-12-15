Edirne'de ana okulu öğrencileri ihtiyaç sahipleri için oyuncak ve kıyafet topladı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ana okulu öğrencileri, kendi aralarında topladıkları oyuncak ve kıyafetleri, belediyenin ihtiyaç sahipleri için başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sevgi Ana Okulu öğrencisi Serhan Onar, Keşan Belediye Sosyal Hizmet Çadırı'na kıyafet ve oyuncaklarını verdi.

Minik Serhan'ın yardımsever davranışı arkadaşları için de örnek oldu.

Okulda başlatılan kampanyayla minik öğrenciler, ihtiyaç fazlası eşyaları ve oyuncaklarını toplayıp Keşan Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir'e teslim etti.

Akdemir, duyarlı davranışları dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek, "Sevgi Anaokulu öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere bu kampanyaya destek verdikleri için Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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