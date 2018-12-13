Edirne'de AK Parti'nin Yeni İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, partisinin Edirne'deki ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını söyledi.

Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni başkanların mazbatalarını aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir ve Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse, yeni atanan ilçe başkanlarımıza mazbatalarını teslim ettiler. Rabbim hep birlikte başta Edirnemize olmak üzere memleketimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin.

Yeni ilçe başkanları

Meriç İlçe Başkanlığı'na Mustafa Mete, Uzunköprü İlçe Başkanlığı'na Kadir Bilgin, Keşan İlçe Başkanlığı'na Gürcan Kılınç, İpsala İlçe Başkanlığı'na Hakan İlkdoğmuş, Süloğlu İlçe Başkanlığı'na Serkan Çomak, Havsa İlçe Başkanlığı'na Barış Uğuz, Lalapaşa İlçe Başkanlığı'na Erhan Ayyıldız atanmıştır. "