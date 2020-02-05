Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı - Haber

Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı

Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 işletmenin gözlem altına alındığının tespit edildiği açıklandı.

05.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:31
Edirne'de 8 işletme gözlem altına alındı

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmada, 8 işletmenin gözlem altına alındığının tespit edildiği açıklandı.


Edirne İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından Merkez, ve ilçelerinde hayvan hastalıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar meclise sunuldu.


Sunumu gerçekleştiren komisyon başkanı Mustafa Üstün, büyükbaş hayvanlara Brusella, şap, Lsd ve E.coli aşısı, küçükbaş hayvanlara da Brusella, koyun, çiçek, mavidil, PDR ve şap aşısı yapıldığını açıkladı.


"Ayrıca kesimhanede kesim sonucunda tüberküloz hastalığı tespit edilen 23 hayvana ait işletmelerde idari ve fenni tedbirler neticesinde, 15 işletmede hastalık söndürülmüştür" diyen Üstün, 8 işletmede test ve gözlem altı işlemlerinin devam ettiğini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler