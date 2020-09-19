Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak
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Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak

Edirne'nin tamamına yakınında 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak
19.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:45

Edirne'nin tamamına yakınında 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle kesinti yaşanacağı belirtildi.

Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nın dubalı su alma yapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karaağaç Mahallesi dışındaki tüm mahallelere 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'dan itibaren 48 saat süreyle su verilemeyecektir. Halkımızın tedbirli olması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gökhan Zobar
Gökhan Zobar
AA Editörü
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