Edirne'de 309 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 309 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.



İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Filistin, Somali, Hindistan, Libya, Mısır ve Suriye uyruklu 309 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA