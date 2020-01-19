19.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:26

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.

Edirne Tabipler Odası Lokali'nde düzenlenen geceye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren'in 2019 yılında gerçekleştirilen dernek çalışmalarını sunması ile başlayan program sonunda, yaptığı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Kaya ve Dr. Öğr. Gör. Necmettin Güler'e plaket verildi.

Kaynak: AA