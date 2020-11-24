Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı

24.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:01
Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı

Edirne Belediye Meclisi'nin kasım ayı 2. birleşimi gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Meclisi'nin kasım ayı 2. birleşimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Edime Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve 2021 yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının 2021 yılında da devam edeceğini öngörerek 2021 bütçesinde yüzde 28 bir artış yapacaklarını belirtti.

Bütçe dengesinde bir sıkıntı olmadığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Finansmanın ekonomik sınıflandırılmasıyla beraber 495 milyon 533 bin liradan, 637 milyon 54 bin lira olarak, teklif edildi. Bütçe değerleri ve dengelerinde bir sıkıntı yok. Ama son bir yılda pandemi ile beraber tahakkuk, tahsilat oranlarında ciddi bir azalma, ciddi bir aşağıya düşüş var. Pandemiden dolayı vatandaşlarımızı da çok fazla zorlayamıyoruz. Pandeminin birinci dalgasında belediye kiracılarından 2 ay boyunca kira almadık ve yüzde 50 su indiriminde bulunduk. Bu yıl kamu zararı oluşturmamak için suya bilindik anlamda zam yapılmadı. Kamu zararı oluşturmamak için suya sadece TÜFE oranında bir ayarlama yapılacak, bir artış yapılacak. Bunun gerekçesi de kamu zararı oluşturmamaktır. Yoksa bu pandemi zamanında kar etmek gibi bir derdimiz yok."

Meclis üyelerine altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Gürkan, 205 kilometrelik altyapı çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Gürkan, Kurtuluş Bayramı nedeniyle Edirne Belediye Bandosu'nun yarın 18.00 ile 20.00 saatleri arasında şehir turu atarak, konser vereceğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından Edirne Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Çan köylere hizmet götürme birliği kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi
Çan köylere hizmet götürme birliği kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi
Kemer'in Kasım ayı meclisi toplandı
Kemer'in Kasım ayı meclisi toplandı
KÜKAB'ın Kasım toplantısı Tavşanlı'da yapıldı
KÜKAB'ın Kasım toplantısı Tavşanlı'da yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Şafak Sezer Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:04:33. #1.14#
title