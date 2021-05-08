EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini yeni bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor.

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini yeni bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor. Oyların İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Highland Center'daki sayımına devam ediliyor.

Yeniden seçilen SNP üyesi Gordon Macdonald, zafer konuşmasında yeni bir bağımsızlık referandumuna gideceklerini belirterek, "Doğru zaman geldiğinde, 2014'te tamamlamanız gerektiğini düşündüğümüz yarım kalan işi tamamlayacağız. Dünya izliyor ve dünyanın diğer uluslara katılması sadece zaman meselesi." diye konuştu.

EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 19:43:59. #1.15#

title