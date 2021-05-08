EDINBURGH - İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini yeni bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor.

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini yeni bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor. Oyların İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Highland Center'daki sayımına devam ediliyor.

Yeniden seçilen SNP üyesi Gordon Macdonald, zafer konuşmasında yeni bir bağımsızlık referandumuna gideceklerini belirterek, "Doğru zaman geldiğinde, 2014'te tamamlamanız gerektiğini düşündüğümüz yarım kalan işi tamamlayacağız. Dünya izliyor ve dünyanın diğer uluslara katılması sadece zaman meselesi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen