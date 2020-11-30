EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
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EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

30.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:44
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde görevli olarak çalışan 3 set çalışanı kadın, çekim için bulundukları otel odasında korkunç bir olay yaşadı. Yan odada kalan adamlar, çıplak halde kadın personellerin odasına girmeye çalışıp şiddet uygulamaya kalkıştı.

ATV ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

KÜFÜRLER SAVURUP KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

TV100'de yer alan habere göre, çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar, küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Gelen yardımla kurtarılan üç kadın, tanıklar eşliğinde karakola giderek şikayetçi oldu.

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EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza cinsel istismar gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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