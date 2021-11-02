EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO neden bitti?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Edho ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonları için geri sayım sürüyor.. Peki, Edho neden yok? EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

ATV, günlerce tanıtımını yayınladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünün yerine başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmini yayınladı.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.

DEMET AKALIN DA SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Edho başlamadı, niye?" notunu düştü.

OKTAY KAYNARCA DA BİLMİYORMUŞ

Kısa süre sonra Akalın'a bir takipçisi, "Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet" dedi. Akalın ise takipçisinin sorusuna, "Bilmiyorlar" yanıtını verdi.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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