EDHO ne zaman başlıyor belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

19.09.2019 16:46

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor araştırılıyordu. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona beş yeni isim katılacak. Dizinin hayranlarına hayranlarına müjde geldi ve 5. sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama tarihi, yeni sezon fragmanı, yeni sezonda diziye katılan oyuncular ve tüm detaylar haberimizde.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için merakla bekleyen hayranlarına müjdeli haber geldi. EDHO 5. sezonu 1 Ekim Salı günü saat 20.00'da atv ekranında olacak.

5. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezon başlama tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gözler yeni sezon fragmanında. Henüz yayınlanmayan EDHO 5. sezon fragmanının kısa bir süre içinde paylaşılması bekleniyor. Fragman yayınlandığı vakit en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.

YENİ SEZONDA DİZİYE KİMLER KATILDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dizinin kadrosuna katıldı. İki genç yetenek Burak Sergen'in oğullarını canlandıracak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Son bölümde Zeki'nin eline geçen başta İlyas ve Behzat olmak üzere ekibi son anda yapılan hamle kurtardı. Zeki, Selcan ile birlikte buradan kaçmayı başarsa bile sonunda yakayı ele verdi. Hızır ile anlaşma yapmak isteyen Zeki, kendisine verilen süre içinde kapıdan dışarı çıkmayı başaramadı. Yaralı bir şekilde yerde yatan Zeki'nin ölümü ise Fahri'nin elinden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Selcan'ın Hızır'dan intikam almak için pusu kuruyor. Dürbünlü tüfeği ile Hızır'ı hedef alan Selcan, tek başına iken atışını yapar. Fakat üzerinde çelik yelek olan Hızır, yeleğe denk gelmesi ile kurtulur.

EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar.