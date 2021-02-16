EDHO Alparslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu?

EDHO Alparslan ölecek mi? EDHO 182. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan yaratan sorulardan birisi de Alparslan öldü mü? sorusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? EDHO Alparslan ölüyor mü? Yunus Emre Yıldırımer Kimdir? Edho canlı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu?EDHO 182. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan yaratan sorulardan birisi de Alparslan öldü mü? sorusu oldu. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İdris Reis'in kardeşi Demir oğlu Uğur'a Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat veriyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu? Edho canlı izle! EDHO Alparslan ölecek mi? Yunus Emre Yıldırımer Kimdir?İşte detaylar haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLÜYOR MU?

Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yarın netlik kazanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?



Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.