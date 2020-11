Eddie Hassell kimdir? Eddie Hassell nereli? Eddie Hassell kitapları neler?

EDDIE HASSELL KİMDİR?

'The Kids Are All Right' filmindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Eddie Hassell, 16 Temmuz 1990 yılında dünyaya geldi. Film Eleştirmenleri En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü adaylığıı bulunan başarılı oyuncu,

EDDIE HASSELL KİTAPLARI NELERDİR? NEDİR?

Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life

EDDIE HASSELL NASIL ÖLDÜ?

Kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu. Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.