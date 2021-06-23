Eda Tuğsuz kimdir? 2020 Olimpiyatları Cirit Atma Eda Tuğsuz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kıran Eda Tuğsuz, 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metrelik atışıyla, kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Eda Tuğsuz kimdir? Eda Tuğsuz kaç yaşında, aslen nerelidir?

60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak kayıtlara geçen Tuğsuz, Bakü'deki 2017 İslami Dayanışma Oyunları mücadelesinde altın madalyayı kazanırken, rekor derecesini de 67,21'e taşıdı. Eda Tuğsuz ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.



EDA TUĞSUZ KİMDİR?

Eda Tuğsuz 27 Mart 1997 yılında Antalya'da doğan, Türk cirit atıcı.

Tuğsuz, 2016 Türkiye 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki 57,24 metrelik atışıyla, Aysel Taş'a ait 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Türk sporcu bir hafta sonra Süper Lig mücadelesinde 58,95 m atarak rekoru bir buçuk metreden fazla yukarı taşımayı başardı.

20 Temmuz 2016 tarihinde Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tuğsuz 2017 sezonuna yine rekorla giriş yaptı. Şubat ayında Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 ardından da 59,68 m atarak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Türk atlet henüz bir ay geçmeden performansını daha da öteye taşıdı. Mart'taki 2017 Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gören Tuğsuz, kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Sporcu böylece 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak kayıtlara geçti. Tuğsuz Nisan'da yaklaşık 3,5 metre daha ilerledi. Antalya'daki seçme yarışlarında ilk hakkında 64,30 atan sporcu, kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi. Türk sporcu burada da durmadı; Bakü'deki 2017 İslami Dayanışma Oyunları mücadelesinde altın madalyayı kazanırken, rekor derecesini de 67,21'e taşıdı.