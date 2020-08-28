Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
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Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni sevgilisi oyuncu Çağrı Atakan'ın eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.

28.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:51

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Taşpınar'ın sevgilisinin sabıkalı olduğu gündeme bomba gibi düştü.

"BANA BAK SENİ MAHVEDECEĞİM"

Günaydın'da yer alan habere göre: 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Eda Taşpınar'ın bu olayı bilip bilmediği ise henüz bilinmiyor.

Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Haber Yorumları (5)
SAKARYALI HATUN: Hayırlı Cumalar. ALLAH, iyilerle karşılaştırsın.
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ÇUKUR: EKMEĞİNİN PEŞİNDE
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İLOMİLO: ŞAŞIRDIK MI ? HAYIR! MALESEF ARTIK BUNLARA ŞAŞIRMAMAYA BAŞLADIK. SONUMUZ HAYROLSUN
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:32:15. #1.15#
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