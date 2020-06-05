Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
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Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi

Dört mevsim bronz kalmaya özen gösteren hatta karantina nedeniyle tatile gidemediği için evinin terasında güneşlenen Eda Taşpınar, cesur bikinisiyle poz verdi.

05.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:51

Her daim bronz olan hatta bunun için kendi ürünlerini çıkaran Eda Taşpınar, karantinada bile bronzlaşmayı ihmal etmedi. Güneşli havaları fırsat bilip evinin terasında güneşlenen Taşpınar, son olarak cüretkar bikini altıyla takipçilerine çağrıda bulundu.

Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından renkli bikinisini giyerek poz verdi. Sosyetik ikoncan cesur pozunu da "Haydi bronzlaşalım" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Taşpınar, her paylaşımda olduğu gibi bu pozunu da yoruma kapalı paylaştı.

Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
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