Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Dört mevsim bronz kalmaya özen gösteren hatta karantina nedeniyle tatile gidemediği için evinin terasında güneşlenen Eda Taşpınar, cesur bikinisiyle poz verdi.

Her daim bronz olan hatta bunun için kendi ürünlerini çıkaran Eda Taşpınar, karantinada bile bronzlaşmayı ihmal etmedi. Güneşli havaları fırsat bilip evinin terasında güneşlenen Taşpınar, son olarak cüretkar bikini altıyla takipçilerine çağrıda bulundu.

Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından renkli bikinisini giyerek poz verdi. Sosyetik ikoncan cesur pozunu da "Haydi bronzlaşalım" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Taşpınar, her paylaşımda olduğu gibi bu pozunu da yoruma kapalı paylaştı.