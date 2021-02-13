Eda Özülkü kimdir? İbo Show konuğu Eda Özülkü kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Eda Özülkü. Peki, İbo Show konuğu Eda Özülkü kimdir? Eda Özülkü kaç yaşında, nereli?

EDA ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Haziran 1966

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Gölcük

Aslen Mersinlidir. Asker baba ve öğretmen annenin 2. çocuğudur. İlk ve orta okul yıllarını İzmit'te geçirdi. Liseyi İstanbul'da tamamladı ve Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede şan eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı. Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.

1993 yılında albüm çalışmalarına başlamasıyla birlikte öğretim görevinden ayrıldı. Bu çalışma sonucu Parolayı Söyle adlı ilk albümü ortaya çıktı. Bu çok beğenilen albümün ardından sırasıyla Dalgacı (1994), Uçurdum Da Uçurdum (1995), Al Beni (1997) ve İnce Sızım (2003) adlı dört solo albüm ve eşiyle birlikte Böyle Aşk

Albümler

• Parolayı Söyle - 1993

• Dalgacı - 1994

• Uçurdum Da Uçurdum - 1995

• Al Beni - 1997

• Böyle Aşk Olmaz - 1999 (Metin Özülkü ile birlikte)

• İnce Sızım - 2003

• Issız Ada - 2010 (Metin Özülkü ile birlikte)

Olmaz (1999) adlı bir albüm daha yayınladı. 2004 yılında Masalcılar grubuyla beraber çocuklara masallar anlatan Masalcılar - 1 adlı projede yer aldı. Şu anda[ne zaman?] Bilfen Çamlıca ilköğretim okullarında müzik öğretmenliği yapmaktadır.