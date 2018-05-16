Eda Erol Yeni Tarzıyla Aslı Enver'e İkizi Gibi Benzedi

Eda Erol Yeni Tarzıyla Aslı Enver'e İkizi Gibi Benzedi

Saç rengini açtırarak kahkül kestiren Eda Erol, takipçileri tarafından Aslı Enver'e benzetildi. Alişan'la ayrıldıktan sonra ortalarda görünmeyen Erol, yeni sezonda ekranda olacak.

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, Instagram hesabından kuaför çıkışı bir fotoğraf paylaştı. Eda Erol'un fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı ise saçları oldu. Kahkül kestiren Eda Erol'un saç rengi ve tarzı İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver'e benzetildi.

"ASLI'NIN FOTOĞRAFINI MI GÖSTERİYORSUN?"

Bir takipçisinin, "Bizlerin yaptığı gibi siz de kuaföre gidince Aslı Enver'in fotoğrafını mı gösteriyorsunuz, anlamadım gitti!" dedi. Eda Erol ise bu yoruma "koptum" diyerek cevap verdi. Erol ve Enver ise yeni saç tarzlarıyla ikiz kardeş kadar birbirine benzetildi.

İşte Eda Erol ve Aslı Enver'in benzetildiği fotoğraf:

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