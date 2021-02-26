Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti
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Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti

26.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:03

Oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinin senaryosu değiştirildi. Dizinin 100. bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.

Pazartesi akşamları Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan oyuncunun hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.

100. BÖLÜMÜN BİR KISKINDA EDA ECE OLMAYACAK

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.

Eda Ece'nin yanı sıra set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı aktarıldı.

Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti
Eda Ece
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti

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Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (1)
RÜKNETTİN DEDE: Geçmiş olsun bilader
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