Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti
Oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinin senaryosu değiştirildi. Dizinin 100. bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.
Pazartesi akşamları Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan oyuncunun hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.
100. BÖLÜMÜN BİR KISKINDA EDA ECE OLMAYACAK
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.
Eda Ece'nin yanı sıra set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı aktarıldı.