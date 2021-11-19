Eda Ece'den Danilo Zanna iddiasına flaş yanıt!

Rol arkadaşının doğum günü için bir araya geldiklerini söyleyen Eda Ece, Tarık Emir Tekin'i dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep'e benzettiği söyledi. Güzel oyuncu, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuştu.

Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

Çıkan habere sitem eden Eda Ece, "Benim zaten erkek arkadaşım var. Buğrahan Tuncer ile beraberliğimiz sürüyor" dedi.

Sözlerini sürdüren Ece, "Danilo Zanna ile 2016 yılında 'Görümce' filminde rol aldık. Sevdiğim bir arkadaşımdı ama o tarihten sonra hiç görüşmedik" ifadelerini kullandı.