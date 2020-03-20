Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Hüseyin Demir, Rize, Sağlık

Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması

Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması Rize'de bazı eczaneler, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

20.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:59
Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması

Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması

RİZE - Rize'de bazı eczaneler, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Rize'de de bazı eczaneler çalışan ile müşteri arasında 1 metrelik mesafe olması için tezgahların önüne kırmızı kurdele ile şerit çekti.

Rizeliler'den aldıkları önleme yönelik olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Eczane Teknikeri Hüseyin Demir "Tüm dünyayı saran bir korona virüs var. Ülkemizde de yavaş yavaş vaka sayıları git gide artmakta. Biz de kendi çapımızda böyle bir önlem almak istedik. İşe de yaradı. Beklemediğimiz bir tepki gördük. Bizi gayet olumlu karşıladılar. Sonuçta benim evde eşim ve oğlum da var ve oğlum biraz risk gurubunda. Burada kendimizi korursak onları da korumuş olacağız. Karşımızdaki insana da hep şunu söylüyoruz 'Biz hasta oluruz ama biz hasta olursak sizde hasta olursunuz' Sizin için bu önlem" şeklinde konuştu.

Eczacı İmren Yazıcılar ise kendilerine alışveriş yapmaya gelen hastalar için de bu önlemin çok önemli olduğu ifade ederek "Bu salgında sosyal mesafe önemli. Biz de kendimizce böyle bir önlem aldık. Biz hem kendi sağlığımız için, hem de hastalarımızın sağlığı için böyle bir önlem aldık, mesafeyi koruyoruz. İnsanlar görünce önce bir şaşırıyorlar, dalga geçenler de oluyor ama alışacaklar yavaş yavaş. Sağlık çalışanıyız, risk grubuyuz, taşıyıcı olabiliriz. Onlar içinde önemli, mesafeleri korumaları gerekiyor. Vatandaşlardan ricamız; özellikle 65 yaş üstü insanlar işleri olmadıkça dışarıya çıkmasınlar, evde kalsınlar" dedi.

Eczaneye müşteri olarak gelen Fuat Bostan isimli vatandaş ise tedbir almanın önemli olduğunu dile getirerek "Çok güzel bir davranış, mesafenin korunması gerekir. Zaten yetkililer '1 metre uzaklıkta durun' diyor. Bu yüzden bu tip çalışmaları olumlu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Haber
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi Haber
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı Haber
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Eczanelerden 'Sosyal mesafe şeridi' uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:27:56. #1.14#
title