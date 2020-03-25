Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi - Haber
Kübra Öztürk, Adana

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi Adana'da korona virüse karşı eczane çalışanları özel kıyafet giyip vatandaşlara ilaçlarını kapı önünde veriyor Eczacı Kübra Öztürk: "Salgın nedeniyle hem kendimizi hem de vatandaşları korumak için önlem aldık" Adana'da bir eczacı,...

25.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:48
Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Adana'da korona virüse karşı eczane çalışanları özel kıyafet giyip vatandaşlara ilaçlarını kapı önünde veriyor

Eczacı Kübra Öztürk:

"Salgın nedeniyle hem kendimizi hem de vatandaşları korumak için önlem aldık"

ADANA - Adana'da bir eczacı, özel kıyafetli personelleriyle güvenlik şeridi çektikleri kapıdan vatandaşlara hizmet veriyor. Eczaneye gelen vatandaşlar ise aralarına 1 metre mesafe koyup ilaç almak için sıra bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid 19) nedeniyle vatandaşla birebir temas halinde olan iş yerleri ilginç önlemler almaya başladı. Eczacılar da hem kendilerini hem de vatandaşları korumak için önlem aldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eczacı Kübra Öztürk iki eczacı kalfası ile birlikte özel kıyafet giyip vatandaşlara bu şekilde hizmet verirken, vatandaşları da içeri almadı. Öztürk, eczanenin kapısına güvenlik şeridi çekip üzerine de "Sağlığınız için lütfen 1 metre mesafede kalın" yazısı astı. Bunu gören vatandaşlar eczane önünde aralarında 1 metre mesafe koyarak ilaç almak için sırasını beklemeye başladı.

Eczacı Kübra Öztürk, bu salgın dönemlerinden en fazla risk altında olan grubun kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her gün yüzlerce hasta geliyor buraya. Bu nedenle Kovid-19'un hem bize bulaşmaması hem de bizden vatandaşlara bulaşmaması için biz özel kıyafet yaptırıp giymeye karar verdik. Müşterileri de içeri almıyoruz, aramızda 1 metre mesafe koyuyoruz. Çalışanlarımız maskesiz, eldivensiz kesinlikle çalışmıyor. Bu virüsten ancak böyle korunacağız. Bu hepimizin sağlığı için çok önemli" diye konuştu.

Olga Baba isimli bir hasta ise eczanedekilerin özel kıyafetle çalışması ve kendilerini içeri almamalarının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bizleri düşünerek yapılan bir uygulama, olumlu buluyorum. Biz de evimizde ve çevremizde bu tür tedbirler alıyoruz. Mesela ben sürekli dışarı çıkmak zorunda kaldığım için anne ve babamların yanına gitmiyorum. Koruma önlemlerimi alıyorum. Bunları yapmak zorundayız" dedi.

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haber
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haber
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haber
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haber
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Seyit Torun Faik Öztrak Abdulhamit Gül
Magazin Idris Elba Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Yılmaz Vural Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:17:23. #1.15#
title