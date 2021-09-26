26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Eczacılık) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Eylül 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

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