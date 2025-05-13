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Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?
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Sağlık dünyasının en önemli aktörlerinden olan eczacılar Eczacılar Günü ile hatırlanıyor ve çeşitli etkinliklerle bu özel gün kutlanıyor. Peki, Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Sağlık için çok ciddi öneme sahip alanlardan olan eczacılık için bugün oldukça önemli bir gün. Peki, Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, bu yasa halen geçerliliğini sürdürüyor.

ECZACILAR GÜNÜ 14 MAYIS MI 25 EYLÜL MÜ?

14 Mayıs, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alınarak "Eczacılık Günü" olarak kabul ve ilan edildi. Eczacılar Günü, her yıl 14 Mayıs'ta kutlanır. Bu özel gün, eczacılık mesleğinin tanıtılması ve eczacılara teşekkür etmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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