Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? Ecrin Su Çoban dizileri!

Ecrin Su Çoban'ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1.5 milyon üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? Ecrin Su Çoban dizileri!

Ayrıca açtığı ikinci bir kanal olan Ecrin Su Çoban'ın Oyuncak Dünyası adlı kanalında da 65 bin takipçisi vardır. Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? Ecrin Su Çoban dizileri!

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Babam Çok Değişti dizisinde Damla Pamuk karakterini "Ecrin Su Çoban" canlandırmaktadır. Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında gönülleri fetheden Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiş ardından finalde elenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Masal Şatosu: Sihirli Davet (Sinema Filmi)

2019 : Alice Müzikali (Alice)