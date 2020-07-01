Ecinni 3: Issız Çığlık Filmi
Ecinni 3: Issız Çığlık filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ecinni 3: Issız Çığlık filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
01.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:58
Korku türündeki 'Ecinni' filminin üçüncü devam halkası olan 'Ecinni 3: Issız Çığlık'ın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.
Yönetmen: Mehmet Sağlam
Senaryo: Mehmet Sağlam
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Ecinni 3: Issız Çığlık
Yapımcı Firma: Sağlam Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com