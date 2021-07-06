Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?

Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Ecem Güzel hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Ecem Güzel oluyor. Peki, Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?

Ecem Güzel kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Ecem Güzel hakkında Ecem Güzel kaç yaşında, nereli? Ecem Güzel hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

ECEM GÜZEL KİMDİR?

Ecem Güzel 23 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. Laser Radial sınıfında uzmanlaşmış bir Türk denizcidir. Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir. Güzel, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışmaya hak kazandı .

Marmara Üniversitesi'nde spor yönetimi öğrencisi olan Ecem Güzel'in annesi Alev Özdinçer mali müşavir ve yelken hakemidir. Güzel, 10 yaşında Bodrum'da Türk Rivierası'nda bir yaz tatili sırasında yelkenle ilgilenmeye başladı. Yelken kursuna katıldı; annesi Güzel'in eğitim masraflarını karşılamak için kredi çekmek zorunda kaldı.

Galatasaray yelken kariyeri

Ecem Güzel'in uluslararası yarışmalara olan tutkusunu fark eden İstanbul merkezli Galatasaray Sailing , 2013 yılında onu Bodrum'dan transfer etti.

Güzel, 2013 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenen 46. Balkan Yelken Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı . Mart 2014'te Atina Eurolymp Haftası'nda ikinci oldu.

Güzel, Temmuz ayında Nago–Torbole , İtalya'da düzenlenen Laser Standard & Radial - Avrupa Gençler Şampiyonası'nda dokuzuncu, Ağustos'ta Laser Radial & Standart - U21 Dünya Şampiyonası, Douarnenez , Fransa.

ECEM GÜZEL PORTEKİZ'DE 3. OLMUŞTU

Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz'de düzenlenen 2021 ILCA Coach Regatta Yarışları'nda üçüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Vilamoura bölgesinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı organizasyonda 8 yarış sonunda 43 net puan toplayan Ecem Güzel'in üçüncülüğü elde ettiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü sporcusu Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Zeki Müren Ahmet Kaya Acun Ilıcalı
Spor Diego Salih Uçan Diego Costa Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 09:23:16. #1.16#

title