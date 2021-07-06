Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Ecem Güzel hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Ecem Güzel oluyor. Peki, Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?