Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?
Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Ecem Güzel hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Ecem Güzel oluyor. Peki, Ecem Güzel kimdir? Ecem Güzel kaç yaşında, nereli?
Ecem Güzel kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Ecem Güzel hakkında Ecem Güzel kaç yaşında, nereli? Ecem Güzel hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.
ECEM GÜZEL KİMDİR?
Ecem Güzel 23 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. Laser Radial sınıfında uzmanlaşmış bir Türk denizcidir. Galatasaray Yelken takımının bir üyesidir. Güzel, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışmaya hak kazandı .
Marmara Üniversitesi'nde spor yönetimi öğrencisi olan Ecem Güzel'in annesi Alev Özdinçer mali müşavir ve yelken hakemidir. Güzel, 10 yaşında Bodrum'da Türk Rivierası'nda bir yaz tatili sırasında yelkenle ilgilenmeye başladı. Yelken kursuna katıldı; annesi Güzel'in eğitim masraflarını karşılamak için kredi çekmek zorunda kaldı.
Galatasaray yelken kariyeri
Ecem Güzel'in uluslararası yarışmalara olan tutkusunu fark eden İstanbul merkezli Galatasaray Sailing , 2013 yılında onu Bodrum'dan transfer etti.
Güzel, 2013 yılında Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenen 46. Balkan Yelken Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı . Mart 2014'te Atina Eurolymp Haftası'nda ikinci oldu.
Güzel, Temmuz ayında Nago–Torbole , İtalya'da düzenlenen Laser Standard & Radial - Avrupa Gençler Şampiyonası'nda dokuzuncu, Ağustos'ta Laser Radial & Standart - U21 Dünya Şampiyonası, Douarnenez , Fransa.
ECEM GÜZEL PORTEKİZ'DE 3. OLMUŞTU
Milli yelkenci Ecem Güzel, Portekiz'de düzenlenen 2021 ILCA Coach Regatta Yarışları'nda üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Vilamoura bölgesinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı organizasyonda 8 yarış sonunda 43 net puan toplayan Ecem Güzel'in üçüncülüğü elde ettiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü sporcusu Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.