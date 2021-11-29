Eceabat'ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Eceabat'ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eceabat'ta kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş (82) eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve köylüler arama çalışması başlattı. - ÇANAKKALE

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