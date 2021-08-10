Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?
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Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?

Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?
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Türk haber spikeri, sunucu ve gazeteci Ece Üner, Kanal D'de gündüz kuşağında yayın yapmaya başladı. Ece Üner'in yeni programının fragmanında, öldürülen annesinin arkasından bağıran Emine Bulut'un kızının sesine yer verildi. Peki, Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli? Ece Üner evli mi?

Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaşan Ece Üner yayın hayatına başladı. Ece Üner kimdir? Ece Üner kaç yaşında, nereli?

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner 1981'de İstanbul'da doğdu. Türk sunucu ve habercidir. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'ye geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna programını sunmaktadır.

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