Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu - Haberler Magazin
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Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ece Üner ile Susma programında izleyicileri şaşkına düşüren bir olay yaşandı. Karısının iki çocuğunu alıkoyduğunu ve kendisine göstermediğini iddia eden Sedat Akbalık, cezaevinden çıkınca acıdığı için evine aldığı öz yeğeni ile eşinin kendi yataklarında birlikte olduğunu öne sürdü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner İle Susma programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Karısının iki çocuğunu alıkoyduğunu ifade ederek onları hiçbir şekilde göremediği için programa başvuran Sedat Akbalık, izleyicileri şaşkına düşüren iddialarda bulundu.

"ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUMUN HAYATINI SONLANDIRDILAR"

Cezaevinden pandemi nedeniyle çıkması sebebiyle acıyarak evine aldığı yeğeninin ve eşinin kendi yatak odalarında ilişki yaşadıklarını ifade eden Akbalık, ikisinin kaçmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan anne karnında bulunan üçüncü çocuğunun hayatını bilinçli bir şekilde sonlandırdıklarını da sözlerine ekledi.

Ece Üner'i şaşkına döndüren ifadeler: Eşim ve öz yeğenim yatak odamızda birlikte oldu

EŞİYLE YÜZLEŞTİ

Canlı yayına bağlanan Sedat Akbalık'ın eşi Nesrin ise yeğen Murat'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu hatta bu konuda eşiyle karakola gidip ifade verdiklerini söyledi. Sedat'ın kendisine şiddet uyguladığını belirten Nesrin, eşi için 20 günlük uzaklaştırma kararı çıkarttığı da öğrenildi.

Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu
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Emre İliksiz
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Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi

Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi
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Haber: Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu - Haberler Magazin
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