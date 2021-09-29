Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner İle Susma programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Karısının iki çocuğunu alıkoyduğunu ifade ederek onları hiçbir şekilde göremediği için programa başvuran Sedat Akbalık, izleyicileri şaşkına düşüren iddialarda bulundu.

"ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUMUN HAYATINI SONLANDIRDILAR"

Cezaevinden pandemi nedeniyle çıkması sebebiyle acıyarak evine aldığı yeğeninin ve eşinin kendi yatak odalarında ilişki yaşadıklarını ifade eden Akbalık, ikisinin kaçmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan anne karnında bulunan üçüncü çocuğunun hayatını bilinçli bir şekilde sonlandırdıklarını da sözlerine ekledi.

EŞİYLE YÜZLEŞTİ

Canlı yayına bağlanan Sedat Akbalık'ın eşi Nesrin ise yeğen Murat'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu hatta bu konuda eşiyle karakola gidip ifade verdiklerini söyledi. Sedat'ın kendisine şiddet uyguladığını belirten Nesrin, eşi için 20 günlük uzaklaştırma kararı çıkarttığı da öğrenildi.

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