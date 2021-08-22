Ece Sükan'ın bikinili paylaşımı olay yarattı
Ünlü model Ece Sükan, bir süredir tatiline devam ediyor. Ünlü model, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı. İşte detaylar...
Bir süredir tatilde olan Ece Sükan, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.
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Teknede arkadaşlarıyla keyif yapan model, siyah bikinisiyle göz doldurdu.
Gün boyu çektiği video ve fotoğrafları Instagram'dan yayınlayan Sükan'a iltifat mesajları yağdı.
Modelin, fiziği kadar bikinisi de övgü aldı.
Sükan poza, "Bağlanma" yazarak, kamera ve deniz emojisi koydu.
Kaynak: Snob Magazin