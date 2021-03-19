Ece Seçkin - Yastık şarkı sözleri! Yastık şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ece Seçkin'in yeni şarkısı 'Yastık' bugün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ece Seçkin - Yastık şarkısının sözleri nelerdir? Yastık tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...
Ece Seçkin'in yeni şarkısı Yastık sözleri merak edildi. Yastık şarkı sözleriyle birlikte sizlerle...
ECE SEÇKİN - YASTIK ŞARKI SÖZLERİ
Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık
Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın
Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım
Aşkım(yavrum) beni değil bütün şehri yakacaksın
İsterse tutup beni uçurumdan atsınlar
Sen işle bütün günahları bana yazsınlar
Geçmiyor saatler seni görmesem karşımda
Belki biraz deliyim o da aşkından
Sarsacak bak beni
Bu halim tam salak serseri
Peşinden koşsam alsam seni
Onlar boş ,çok sanal,sentetik
İstersen parçala başımda taş
Zaten geçiyor bir tek nazın bana
Ara ne zaman düşerse başın dara
Sakın üzülme duysam canım yanar
Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa
Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 19 Mart Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenmeyi geçmiş ve 5 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Emrah Karakuyu
Müzik: Emrah Karakuyu & Tanerman
Aranje: Tanerman
Yönetmen: Said Dağdeviren & İdil Dizdar