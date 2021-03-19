Ece Seçkin - Yastık şarkı sözleri! Yastık şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ece Seçkin'in yeni şarkısı 'Yastık' bugün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ece Seçkin - Yastık şarkısının sözleri nelerdir? Yastık tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...

Ece Seçkin'in yeni şarkısı Yastık sözleri merak edildi. Yastık şarkı sözleriyle birlikte sizlerle...

ECE SEÇKİN - YASTIK ŞARKI SÖZLERİ

Gel yaslan olsun göğsüm sana yastık

Al ömrüm senin bütün derdi bana kalsın

Gülmedi gülmez ki şu kara bahtım

Aşkım(yavrum) beni değil bütün şehri yakacaksın

İsterse tutup beni uçurumdan atsınlar

Sen işle bütün günahları bana yazsınlar

Geçmiyor saatler seni görmesem karşımda

Belki biraz deliyim o da aşkından

Sarsacak bak beni

Bu halim tam salak serseri

Peşinden koşsam alsam seni

Onlar boş ,çok sanal,sentetik

İstersen parçala başımda taş

Zaten geçiyor bir tek nazın bana

Ara ne zaman düşerse başın dara

Sakın üzülme duysam canım yanar

Anlatır halimi şu duvarların bir dili olsa

Bir dert yetmez, sana az dedi bin veriyor bak

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 19 Mart Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenmeyi geçmiş ve 5 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Emrah Karakuyu

Müzik: Emrah Karakuyu & Tanerman

Aranje: Tanerman

Yönetmen: Said Dağdeviren & İdil Dizdar