Ece Seçkin Riski Göze Aldı

Keyifli organizasyonda Ece Seçkin ve Youtube fenomenleri eğlenceli risk oyununu hep birlikte oynadı. Renkli görüntülere sahne olan oyunda Ece Seçkin fenomenlere karşı risk almaktan çekinmedi. Oyun boyunca sık sık acı ve dili maviye boyayan cipsi yiyen Ece Seçkin yandığını saklayamayıp farklı cezalar alarak katılımcıları kahkahaya boğdu. Tüketicilerden gelen sorularla da oynanan etkileşimi yüksek oyunda birbirinden renkli karelere sahne oldu. Risk oyunu sonrasıparti tüm eğlencesiyle devam etti. Partiye Can Yaman, Özge Ulusoy, Berna Öztürk gibi isimler katıldı.

Doritos Risk 2.0 paketindeki bazı cipsler hem acı hem de dili maviye boyuyor. "Efsane Geri Döndü" mottosuyla yola çıkan ürün, kurgusuyla dikkat çekiyor. Ece Seçkin ve youtube fenomenleri Orkun Işıtmak, Meryem Can ve Berkcan Güven ile eğlenceli risk budur oyununu hep birlikte oynadı. Sosyal medyada büyük ilgi uyandıran oyun sırasında keyifli görüntüler ortaya çıktı.Ece Seçkin konu ile ilgili olarak "Risk Budur oldukça eğlenceli ve cesur bir oyun. Youtube fenomenleri ile bu oyunu oynamak hem çok keyifli hem de cesaret gerektiriyordu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum. Umarım izleyenlerde bizler gibi keyif alırlar." Dedi.