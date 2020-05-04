Ece Seçkin müzik dünyasından sonra oyun dünyasına da el attı

Birçok önemli projede öne çıkan Ece Seçkin, oyun dünyasına damgasını vuran PUBG Mobile'ın hazırladıkları sürpriz karantina kutusu ve getirilen Pubg Mobile Jeep aracı ile oyunu gerçek hayata taşıdı