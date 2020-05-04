Ece Seçkin müzik dünyasından sonra oyun dünyasına da el attı
04.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:44
Birçok önemli projede öne çıkan Ece Seçkin, oyun dünyasına damgasını vuran PUBG Mobile'ın hazırladıkları sürpriz karantina kutusu ve getirilen Pubg Mobile Jeep aracı ile oyunu gerçek hayata taşıdı
Pubg Mobile ve Ece Seçkin iş birliğinde çekilen viral reklam çalışması, oyun dünyasına damgasını vurdu. PUPG Mobile oyununun efsanevi jeep'i ve sürpriz kutu ile çekilen görüntülerde rengarenk sahneler gerçekleşti.
RENGARENK ECE!
Boş zamanlarında PUPG oynamaktan büyük keyif alan oyuncu(gamer) Ece Seçkin'in, rengarenk ve eğlenceli halleri çekimlere yansıdı.
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Karantina sürecinde büyük ilgi gören oyunlardan dünyaca takip edilen PUPG'nin, Ece Seçkin'e özel hazırladığı çalışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Snob Magazin