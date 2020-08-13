Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi

Ece Seçkin, "Acayip İyi" şarkısı için dans ettiği bir video çekerek sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı. Ece Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

13.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:14

İmajı ve farklı tarzıyla özellikle Z kuşağının takipçisi olduğu genç yıldız Ece Seçkin, "Acayip İyi" şarkısı için TikTok uygulamasında "dans challenge" hareketi başlatmıştı. Video 8.2 milyar izlenerek bir rekora imza attı.

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı bu görüntülerle hayranlarıyla etkileşime girdi ve bu dans akımı, tüm dünyaya yayıldı.

"ACAYİP İYİ" OLDUKÇA BEĞENİLMİŞTİ

Ece Seçkin'in "Acayip İyi" şarkısı son dönemde oldukça dikkat çekti. K-Pop kültürünün hissedildiği şarkı, gençler arasında popüler oldu.

Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar izlendi
Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar izlendi
Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
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