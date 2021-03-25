Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Yastık şarkısının klibinde duvarları kırması ve çamurlara yatması sebebiyle Ece Seçkin, sosyal medyada gündem yaratmıştı. Kulislerden edinilen bilgiye göre Seçkin'in klibi çekerken temizlik hastalığı yüzünden gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz hafta Yastık adlı şarkısının video klibini Youtube üzerinden yayınlanmıştı. Klibinin hikayesi gereği elinde balyozla duvarları kıran ve çamurlar içinde yatan Seçkin, bu görüntülerin ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

KLİP ÇEKİMLERİNİ BİTİRMEK İSTEMİŞ

Bugün ortaya çıkan bilgiye göre OKB ve Temizlik Hastalığı olan ünlü şarkıcının, klibi çok zor şartlar altında çektiği ve özellikle çamurun içerisinde olduğu esnada solucanları görmesiyle çekimi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi. Aynı zamanda Ece Seçkin'in çekim bittiğinde ise kendisini tutamayarak gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin