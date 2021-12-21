Ece Seçkin'in sahne kıyafeti olay oldu!

Tarzı, duruşu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı sanatçı, dekoltesi ile geceye damgasını vurdu.

Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin, konser sonrası yaptığı paylaşımlarla güzelliğini gözler önüne serdi. Paylaştığı fotoğraflar kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Şubat ayı içinde arka arkaya yayınlayacağı dört farklı projenin hazırlıklarını sürdüren güzel popçu, şimdiden yeni şarkılarının müjdesini verdi.