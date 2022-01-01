Ece Mumay - Heba şarkı sözleri! Heba sözleri nelerdir? Ece Mumay yeni şarkısı 'Heba' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

Ece Mumay - Heba şarkı sözlerine haberimizden erişebilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ece Mumay'a aittir.

ECE MUMAR - HEBA ŞARKI SÖZLERİ

Bir gün bile sevemedim kendimi,

Bir gün bile bakamadım sen gibi.

Aynada kendime anlatamam her gece o masalı,

Yalan gibi, sanki bir rüya gibi.

Dedin ki dur bana düşman olma kadın,

Yok atmosferi olamadım şu dünyanın,

Bile bile çıktım yollarına.

Yok artık istemem etme helal hakkını,

Ama lanetle de anma nolursun adımı,

Beceremedim ama yine de hiç edemedim.

***

Yıkıldın artık yaslanamıyorum sana,

Şu burnumun ucunda,

Küçük bi' sızı ve gelir son sözün aklıma,

Biliyorum ettim heba.

Derdin ki vazgeçmek istedikçe dolanıyordum sana,

Sen başka kıyılara yüzerken, boğuluyorum sana. Bir gün bile sevemedim kendimi,

Bir gün bile bakamadım sen gibi.

Aynada kendime anlatamam her gece o masalı,

Yalan gibi, sanki bir rüya gibi.

***

Dedin ki dur bana düşman olma kadın,

Yok atmosferi olamadım şu dünyanın,

Bile bile çıktım yollarına.

Yok artık istemem etme helal hakkını,

Ama lanetle de anma nolursun adımı,

Beceremedim ama yine de hiç edemedim.

***

Yıkıldın artık yaslanamıyorum sana,

Şu burnumun ucunda,

Küçük bi' sızı ve gelir son sözün aklıma,

Biliyorum ettim heba.

Derdin ki vazgeçmek istedikçe dolanıyordum sana,

Sen başka kıyılara yüzerken, boğuluyorum sana.

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