Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel hayatı ve biyografisi! Ece Gürsel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Gürsel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Gürsel hakkında merak edilenler. Ece Gürsel hayatı ve biyografisi. Ece Gürsel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Gürsel merak konusu oldu. İşte Ece Gürsel hakkında merak edilen Ece Gürsel kimdir, Ece Gürsel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE GÜRSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Aralık 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Antalya

Boy: 1,82 m

Kilosu: 62 kg

1982'de Antalya'da doğan Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Eğitimini sürdürdüğü 1999 yılında mankenliğe başladı. Aynı yıl Miss Model of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi. Eski milli futbolcu Tayfun Gürsel'in kızıdır.

ALDIĞI DERECELER

• Miss Model of Turkey 1999 : 2.'lik

• Star Tv Güzellik Yarışması 2000 : 2.'lik

• Ford Models Super Model of The World 2001 : 2.'lik

• Best Model of Turkey 2003 : 2.'lik

• Best Model International 2003 : 4.'lük