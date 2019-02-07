Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü manken Ece Gürsel, ihanete uğradığını itiraf ederek, "Aldatılmayan kadın yoktur, kesinlikle her erkek aldatır." dedi.

"ALDATILMAYAN KADIN YOKTUR"

Şarkıcı ve manken Ece Gürsel, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü model hiçbir erkeğe güvenilmemesi gerektiğini belirterek ''Aldatılmayan kadın yoktur, kesinlikle her erkek aldatır'' dedi.

ECE GÜRSEL KİMDİR?

Ece Gürsel, 11 Aralık 1982, Antalya, Türk manken ve şarkıcı. 1982'de Antalya'da doğan Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eğitimini sürdürdüğü 1999 yılında mankenliğe başladı. Aynı yıl Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı.