Ece Erken'in Reynmen hakkındaki sözleri başına iş açtı!
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Ece Erken'in Reynmen hakkındaki sözleri başına iş açtı!

Ece Erken'in Reynmen hakkındaki sözleri başına iş açtı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Reynmen lakabıyla tanınan ünlü fenomen Yusuf Aktaş, bir televizyon programında kendisini zan altında bırakacak ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ece Erken'e 5 bin TL'lik tazminat davası açtı. İşte davanın perde arkası...

2019 yılında sosyal medya fenomeni Reynmen'in bir gazeteci ile yaşadığı gerginliği "Muhabire darp", "Muhabiri tokatlayan Reynmen'den büyük pişkinlik" gibi başlıklarla veren Ece Erken, Reynmen ile mahkemelik oldu.

Ece Erken'in itibarını zedelediğini ve kendisini zan altında bırakacak ifadeler kullandığını öne süren Yusuf Aktaş, ünlü sunucuya 5 bin TL'lik tazminat davası açtı.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"TAHRİK ETMEK İÇİN UĞRAŞMADI"

Davalı Ece Erken'in avukatı yaptığı savunmada "VTR'ler program yöneticisi tarafından hazırlanmaktadır. Programın tüm haberlerini, konularını ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlamaktadır. Müvekkilimin toplumu kışkırtmak ve tahrik etmek için uğraştığını düşünmek abes olur. VTR'de geçen sözler Ece Erken'e ait değildir. Müvekkilimin sözleri hakaret suçunu oluşturmamaktadır" diyerek mahkemeden davanın reddedilmesini talep etti.

"MÜVEKKİLİM ZAN ALTINDA BIRAKILDI"

Yusuf Aktaş'ın avukatı ise "Programda yayınlanan 'Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı?', 'Reynmen kimi neden bıçaklamaya kalkıştı' gibi ifadelerle müvekkilim zan altında bırakılmıştır. Ece Erken bu iddiaları destekleyecek ve pekiştirecek açıklamalarda bulunmuştur. Davanın kabul edilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Snob Magazin

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