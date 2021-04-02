Ece Dağıstanlı kim? Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstanlı kaç yaşında, nereli?

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say eşi Ece Dağıstanlı kim? Ece Dağıstanlı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Başarılı Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say'ın eşi Müge Dağıstanlı merak ediliyor. Peki, Ece Dağıstanlı kim? Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstanlı kaç yaşında, nereli?

ECE DAĞISTANLI KİM?

1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Dağıstan, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu. 1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi'nde "Konser Piyanistliği" ve de "Müzik Pedagojisi" bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam eden Dağıstan, birçok karma ve tek resitallere katıldı. Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistliğini yapan ünlü isim 2012'den beri dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aşk yaşıyor.