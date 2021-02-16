Ece Begüm Yücetan'ın sevgilisi ortaya çıktı
Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen 2009 Miss Turkey finalisti ve eski Survivor yarışmacısı Ece Begüm Yücetan, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Yücetan'ın sevgilisi...
Snob Magazin'in haberine göre;& ;2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kalarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Yücetan, 2012 yılında Survivor'a katılmıştı.& ;
Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ece Begüm Yücetan, 2019 yılında iş insanı Hakan Sabancı ile kısa süreli birliktelik yaşamıştı.
GÖZLERDEN UZAKTA AŞK YAŞIYORLAR
Son dönemde ortalarda çok fazla görünmeyen 32 yaşındaki Ece Begüm Yücetan'ın ajans sahibi Volkan Bahar ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ece Begüm Yücetan ve Volkan Bahar'ın aşk pozu da dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin