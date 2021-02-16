Ece Begüm Yücetan'ın sevgilisi ortaya çıktı

Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen 2009 Miss Turkey finalisti ve eski Survivor yarışmacısı Ece Begüm Yücetan, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Yücetan'ın sevgilisi...



